МВД России устранило сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Специалисты МВД России устранили технический сбой информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД. В настоящее время предоставление госуслуг возобновлено, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции. Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме, — рассказали в МВД.

Уточняется, что люди, которые из-за сбоя не смогли получить государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, вчера в России произошел масштабный сбой федеральной информационной системы Госавтоинспекции. По этой причине возникли проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей водительских удостоверений.



В прошлом году в работе федеральных информационных систем ГИБДД также произошли несколько сбоев. Технические проблемы возникали по линии предоставления государственных услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.

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Максим Кокунин