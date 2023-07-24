Итоги дня: запрет смены пола, атака беспилотников в Москве и Крыму, осужденных трудоустроят на Ozon в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 24 июля:
- За первое полугодие в консолидированный бюджет Татарстана поступило 252 млрд рублей. При этом около 40 крупных предприятий снизили платежи в бюджет, еще четверть — работают с убытками. Раис республики Рустам Минниханов поручил вести постоянный мониторинг ситуации по налогу на прибыль.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ, за исключением некоторых его норм, вступит в силу с 1 августа.
- Ежегодный праздник «Я выбираю небо» в Казани пройдет 4 августа без традиционного авиашоу. В Минпромторге Татарстана объяснили это «объективными причинами». На мероприятии выступит с концертом группа «Любэ» и татарстанские артисты.
- Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он руководил республикой с 2014-го по 2017 год, до возбуждения на него уголовного дела за взятку. В 2021-м его освободили от отбывания наказания из-за болезни.
- В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с 50 до 30 тысяч рублей — такие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта. Сейчас статья 21.5 КоАП России за неявку в военкомат в указанные время и место без уважительной причины предусматривает штраф от 500 рублей до 3 тысяч.
- Президент России подписал закон, на постоянной основе закрепляющий основное право граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. Документ призван защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- В Казани, а также в Подмосковье и в Ростове Ozon начнет нанимать на работу осужденных с мягким режимом наказания. Трудоустраивать готовы осужденных первый раз за преступления, по которым назначены принудительные работы.
- Московский суд Казани приступил к рассмотрению дела экс-руководителей частной школы New School Артема Краснова и Лилии Зиятдиновой — их обвиняют в незаконном предпринимательстве с доходом 7,27 млн рублей. «Вину признаю частично», — сообщила Зиятдинова, которой вменяется лишь один эпизод — незаконное предпринимательство. «Не признаю в полном объеме», — заявил Краснов.
- Два из девяти городов Татарстана — Кукмор и Бавлы — выиграли гранты во Всероссийском конкурсе малых городов. Их общая сумма составила 164,4 млн рублей. На эти средства в городах реализуют проекты благоустройства общественных пространств.
- Владимир Путин подписал закон, повышающий на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе лиц, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. У относящихся к первому разряду он увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
- По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республику вернется жара — температуры воздуха будут достигать +35 градусов. Вместе с этим возможны дожди, грозы и сильный ветер
- Президент России подписал закон для продажи на аукционах дорогого жилья, изъятого у коррупционеров. Его рыночная стоимость не должна превышать в два и более раз сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на показатель средней цены одного «квадрата» жилья в соответствующем регионе.
- Официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X. Голубую птицу на аватаре заменили на белую букву X на черном фоне. На странице владельца Twitter Илона Маска размещена фотография штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.
- Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней он размышляет о торгово-экономических отношениях и росте взаимного товарооборота государств, уделяя отдельное внимание поставкам в африканские страны продовольствия и ситуации вокруг зерновой сделки.
- Казань столкнулась с проблемой финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, накапливающих средства на него на специальном счете. В этом году в программу включили 12 таких объектов. Накопленных собственниками средств на ремонт их домов не хватает.
- В Минюсте Татарстана количество должностей государственной гражданской службы республики выросло на 35. Произошло это за счет увеличения числа мировых судей — с 686 до 721.
- Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. Исключение сделано для медицинских вмешательств для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.
- Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже увеличилась до $82 за баррель впервые с апреля 2023 года. Выросли цены и на WTI, которая торговалась в пределах $78 за баррель.
Ключевые события 516-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Москве утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотникам, сообщили в Минобороны России. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, пострадавших и серьезных нарушений — нет. Удары пришлись по двум нежилым объектам.
- Ночью 24 июля также пресечена попытка украинской атаки 17 беспилотными летательными аппаратами в Крыму. Из них 14 подавили средствами РЭБ — 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Еще три БПЛА уничтожили средствами ПВО. Пострадавших нет.
- В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры в ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым. «Ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина... Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения», — сообщили в ведомстве.
- Дополнительных поручений Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не требуется. Силовые структуры России находятся в готовности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- На Донецком направлении российские войска отразили шесть атак ВСУ. Потери украинской армии составили свыше 160 военных, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица FH-70 и самоходная гаубица «Гвоздика».
- На Краснолиманском направлении ВС России отражено пять атак украинских военных. ВСУ потеряли до 195 человек, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.
- Около Дзержинска (ДНР) поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 35 украинских беспилотников.
- На Купянском направлении российская группировка войск уничтожила до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку Cezar.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
Артур КазанцевОбществоПроисшествияВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым