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Официальную страницу Twitter переименовали в X

12:57, 24.07.2023
Официальную страницу Twitter переименовали в X
Фото: скриншот realnoevremya.ru/страница Илона Маска в соцсети

Официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на черном фоне.

На странице владельца Twitter Илона Маска была размещена фотография штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

Накануне Илон Маск объявил, что Twitter откажется от символа птицы на логотипе. Предприниматель сообщал, что домен x.com переадресует пользователей на сайт Twitter.

В мае Маск представил в качестве генерального директора соцсети Линду Яккарино.

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Маргарита Головатенко
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