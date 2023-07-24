Официальную страницу Twitter переименовали в X
Официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на черном фоне.
На странице владельца Twitter Илона Маска была размещена фотография штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.
Накануне Илон Маск объявил, что Twitter откажется от символа птицы на логотипе. Предприниматель сообщал, что домен x.com переадресует пользователей на сайт Twitter.
В мае Маск представил в качестве генерального директора соцсети Линду Яккарино.
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