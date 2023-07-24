Минобороны России сообщило о пресечении атаки украинских дронов в Москве
В Москве утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотникам. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших нет. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, удары пришлись по двум нежилым объектам. Серьезных разрушений нет. На место происшествия выехали все оперативные службы.
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