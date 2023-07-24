Умер экс-глава Удмуртии Александр Соловьев
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
— Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.
Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года в Алнашском районе Удмуртской АССР. В 2003 году был избран в Госсовет Удмуртии. В сентябре 2014 года стал главой региона. На этом посту он проработал чуть меньше трех лет. В 2017 году на него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Его приговорили к 10 годам лишения свободы. 18 марта 2021 года был освобожден от отбывания наказания из-за тяжелой болезни.
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