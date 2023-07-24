В Татарстане увеличили количество мировых судей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Министерстве юстиции Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы республики. Решение, принятое с целью совершенствования деятельности ведомства, закреплено указом раиса республики Рустама Минниханова.

Общее количество должностей государственной гражданской службы республики в Минюсте Татарстана выросло на 35 — с 762 до 797. Произошло это за счет увеличения числа мировых судей — с 686 до 721.

Кабмину Татарстана поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с увеличением количества должностей государственной гражданской службы. Он также должен принять все необходимые решения для реализации указа раиса республики, который вступает в силу с 22 июля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году году в Татарстане уволилось больше трети кадрового состава аппарата мировых судей. Министр юстиции республики Рустем Загидуллин рассказывал, что среднегодовая нагрузка на одного мирового судью составляет более 3,3 тысячи дел. Всего за 2022 год ими рассмотрено 628 тысяч дел.

В июне в Татарстане увеличили количество должностей государственной гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли республики. С 1 сентября из будет 130.

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Татьяна Демина