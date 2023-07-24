Казань столкнулась с проблемой финансирования капремонта домов, накапливающих средства на специальном счете

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году Казань столкнулась с проблемой финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, накапливающих средства на него на специальном счете. Об этом сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин на «деловом понедельнике».



— Программа 2023 года выглядит следующим образом: 217 домов на общую сумму 2,7 млрд рублей, в том числе 31 дом за счет экономии предыдущих лет и увеличения размера взноса на капремонт. В этом количестве также есть дома, накапливающие средства на специальном счете. В этом году мы столкнулись с проблемой финансирования капремонта таких домов, которых в программе капремонта этого года 12. Всего таких домов в Казани 596. На сегодняшний день осталось восемь с видом работ «замена лифтов». Накопленных собственниками средств на ремонт их домов не хватает, — рассказал он.

По его словам, «общий котел операторов капремонта в данном случае не работает, так как взнос в него не поступает, а механизм бюджетного софинансирования капремонта таких домов не принят. Финансирование возможно только за счет средств населения».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Выходом из ситуации видится перевод этих домов и перечисление накопленных средств в фонд регионального оператора и дальнейшее участие в программе в общеустановленном порядке. Не секрет, что ни один старый дом не собирает достаточно средств на свой ремонт, поэтому невозможно обойтись без бюджетного софинансирования и перераспределения средств внутри общего котла. Вариантов два: собственники самостоятельно собирают недостающие средства на капремонт в этом году или переходят в региональный фонд капремонта с последующим включением этих домов в программу, — заявил Василий Лысачкин.

Напомним, капремонт многоквартирных домов в Казани выполнен на 76,12% в физическом объеме. Финансирование работ обеспечивается из трех источников — средств собственников, республиканского и городского бюджетов.



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Татьяна Демина