Минобороны: Киев ночью попытался атаковать Крым беспилотниками

Ночью 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по территории Крыма, сообщили в Минобороны.

Атаку проводили 17 беспилотниками. Из них 14 подавили средствами РЭБ — 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Еще три БПЛА уничтожили средствами ПВО.

В результате атаки пострадавших нет.

В Минобороны сообщили, что в Москве утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотникам. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, пострадавших нет.



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Маргарита Головатенко