Кукмор и Бавлы выиграли 164,4 млн рублей во Всероссийском конкурсе малых городов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru фондом «Институт развития городов Республики Татарстан»

Кукмор и Бавлы выиграли грант в VIII Всероссийском конкурсе малых городов. Его общая сумма составила 164,4 млн рублей, сообщает фонд «Институт развития городов РТ».

На въезде в Кукмор, ставшем победителем в категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек», на выигранный грант благоустроят улицу Ворошилова. Работы также затронут часть территории центральной районной больницы. Проектом, разработанным консорциумом под руководством «Архитектурного десанта» вместе с бюро Bureau Periferia, предусмотрена концепция комплексной реорганизации участка для создания здоровой и безопасной среды.

предоставлено realnoevremya.ru фондом «Институт развития городов Республики Татарстан»

Бавлы стали победителем в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек». На полученный грант там планируют благоустроить территорию около школы №6, улицу Пионерскую и площадь Октября, а также площадь у автовокзала. Проект, созданный архитектурным бюро Miriada Group, предполагает объединение общественных пространств города в единую сеть.

предоставлено realnoevremya.ru фондом «Институт развития городов Республики Татарстан»

Заявку Свияжска, участвующего впервые, на конкурсе отметили благодарственным письмом от имени министра строительства, архитектуры и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Ее разработал консорциум Miriada Group и Aprel Architects.

Результаты конкурса объявили 24 июля на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Он проходит во Владивостоке.



Напомним, в этом году Татарстан подал девять заявок на участие во Всероссийском конкурсе малых городов — проекты Азнакаево, Бавлов, Бугульмы, Кукмора, Менделеевска, Мензелинска, Нурлата, Тетюшей и Свияжска. Татарстан участвовал в нем седьмой раз.



С 2018 по 2022 год победителями от республики стали 40 общественных пространств, проекты по 32 из них уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2,7 миллиарда рублей. «Реальное время» и фонд «Институт развития городов РТ» рассказывали о новых планах в эксклюзивном проекте.



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Татьяна Демина