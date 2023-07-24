Президент России подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий граждан. Это касается лиц, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

У относящихся к первому разряду он увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Изменения внесли в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Закон, подписанный главой государства, также повышает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для россиян с воинским званием старших офицеров он составит 65 лет, младших офицеров — 60 лет. Для граждан с иными званиями предельный возраст повышен с 45 до 55 лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Напомним, Госдума в окончательном чтении приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе 18 июля. Документ также одобрен Советом Федерации.



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Татьяна Демина