Рустам Минниханов: «С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее»

За первое полугодие в консолидированный бюджет Татарстана поступило 252 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В первом полугодии порядка 40 крупных предприятий Татарстана снизили платежи в бюджет, еще четверть — работают с убытками. Об этом заявил сегодня на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов раис Татарстана. Рустам Минниханов поручил вести постоянный мониторинг ситуации по налогу на прибыль. «Важно знать прогнозы предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, принимать меры для поддержки производителей, — отметил он, — Кто работает с убытками — это сигнал, могут быть большие проблемы». По данным УФНС, в консолидированный бюджет региона за шесть месяцев этого года поступило 252 млрд рублей. Однако, по словам Минниханова, во втором полугодии будет сложнее. Детали — в материале «Реального времени».

«Второе полугодие будет сложнее»

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов об исполнении консолидированного бюджета республики в первом полугодии прошло под руководством раиса Татарстана. Открывая встречу, Рустам Минниханов сообщил, что в казну поступило 252 млрд рублей, собственные доходы составили 210 млрд, индекс промпроизводства — 103%.

— Второе полугодие будет сложнее. С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. На это накладывается исполнение федерального законодательства, которое отрицательно влияет на бюджет Татарстана, отмена льгот по НДПИ, изменение расчета возвратного акциза, а также увеличиваются расходные полномочия — прежде всего это увеличение МРОТ. Все эти факторы оцениваем в 30 млрд рублей, — указал Рустам Минниханов.

Раис подчеркнул, что сейчас в Татарстане продолжается перестройка всей экономики. Товаропроизводители выстраивают новую логистику поставок продукции, рассматривают возможности для организации импортозамещения. Работают под влиянием изменения цен, стоимости энергоресурсов и других внешних факторов.

Открывая встречу, Рустам Минниханов сообщил, что в казну поступило 252 млрд рублей. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Рустам Минниханов поручил отраслевым министерствам еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности и снижают платежи в бюджет. Цель — обеспечить их работоспособность и развитие. По его словам, в первом полугодии 39 крупных предприятий снизили платежи в бюджет, еще почти 24% — работают с убытками. «Важно знать прогнозы предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, принимать меры для поддержки производителей, — отметил раис республики. — Кто работает с убытками — это сигнал, могут быть большие проблемы».

Необходимо помогать производителям выстраивать кооперационные связи, находить рынки сбыта, использовать действующие меры поддержки, инициировать предложения на федеральный уровень по новым мерам поддержки, поручил он.

— Это наша общая задача, и мы должны работать единой командой, — добавил Рустам Минниханов.

В текущих условиях нужно обеспечить финансовую дисциплину. Раис подчеркнул: существенных затрат требует исполнение нацпроектов. В этом году республиканские власти направили на эти цели 44 млрд рублей, из них 15,1 млрд — из республиканского бюджета.

— Все параметры, которые подписаны в рамках соглашений с федеральным центром, должны быть обеспечены и достигнуты. Несмотря на все сложности, мы продолжаем реализацию республиканских программ по повышению качества жизни граждан. В этом году реализуются 44 программы на сумму 54,3 млрд рублей. Хочу отметить, что далеко не в каждом регионе есть такие программы, где оказывается поддержка муниципалитетам, — заметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов поручил отраслевым министерствам еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана поручил муниципалитетам обеспечить ввод каждого объекта. Ответственность за это будет лежать лично на главах районов. Также попросил усилить работу по республиканским резервам, по сокращению налоговой задолженности — сейчас она составляет 13,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она выросла почти на 3 млрд рублей, или на 28,4%.

— Муниципалитетам и министерствам нужно усилить работу с должниками через балансовые комиссии. Совместно с предприятиями искать варианты выхода из сложившейся ситуации. Также прошу налоговую службу вместе с правоохранительными органами своевременно проводить мероприятия в отношении лиц, которые умышленно уклоняются от уплаты налогов. Погашение задолженности позволяет не только сократить дефицит, но и реализовать запланированные социальные проекты. Эти вопросы необходимо держать на контроле, — сказал Минниханов.

«Республика продолжает лидировать по налоговым доходам в ПФО»

Далее слово взял руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин. По его словам, рыночная экономика Татарстана, ускоренная адаптация бизнеса к новым условиям и системная работа руководства республики по созданию благоприятной предпринимательской среды предопределили рост налоговых доходов в консолидированный бюджет региона в первом полугодии. Они возросли на 4 млрд рублей (на 2%). Также отмечается рост по страховым взносам более чем на 16 млрд рублей (+18,3%).

Глава налоговой инспекции подчеркнул, что благодаря татарстанским налогоплательщикам республика продолжает лидировать по налоговым доходам в Приволжском федеральном округе. Он пообещал и дальше оказывать им всестороннюю помощь в рамках закона. В тоже время ключевой работой УФНС остается борьба с умышленными нарушителями налогового законодательства и лицами, допускающими необоснованные бюджетные долги.

— Кроме НДПИ на нефть, снижение произошло по налогу на прибыль, что в основном обусловлено снижением цен на российские нефть и нефтепродукты, — заявил Марат Сафиуллин.

По его словам, поступление налога на прибыль в бюджет республики снизилось к первому полугодию прошлого года более чем на 8% (-8,1 млрд рублей).

Снижение произошло по налогу на прибыль, что обусловлено снижением цен на нефть и нефтепродукты, — заявил Марат Сафиуллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Обращаю внимание на то, что с учетом прогноза поступления данного налога по крупнейшим налогоплательщикам, планируемые платежи на III квартал текущего года значительно меньше факта II квартала. И если для компаний, занимающихся добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов, такой прогноз носит объективный характер, то по организациям других отраслей требуется анализ факторов, влияющих на уменьшение их доходности, — сказал Сафиуллин.

При этом выросли доходы с НДФЛ, их рост составил 4,8% (+6,8 млрд рублей). Причем динамика платежей близка к темпу роста заработной платы в республике (рост зарплаты на 16,4%).

— Этому способствовал ряд факторов. Первый — рост зарплат и низкая безработица. Второй — устранение технических проблем, связанных с введением ЕНС. Третий — 29 мая принят 196-й Федеральный закон о приоритетном зачислении НДФЛ, в соответствии с которым налог сразу направляется в региональные и местные бюджеты. И четвертый фактор — системная и комплексная отработка налоговых агентов, выплачивающих доходы менее одного МРОТ, или ниже среднеотраслевого уровня, — объяснил Сафиуллин.

Глава управления особо подчеркнул, что татарстанские налоговики продолжают активную работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах, за I полугодие Следственным комитетом возбуждено 44 уголовных дела на сумму неуплаченных налогов более 2,9 млрд рублей, из них 572 млн рублей поступило в бюджет.

— Приведу пример. В ходе совместной с МВД налоговой проверки установлена схема применения организацией, занимающейся оптовой реализацией алкоголя (ООО «Саман»), фиктивного документооборота по оказанию транспортных услуг и отгрузке с «проблемными» контрагентами — плательщиками НДС. При этом было доказано, что фактически все работы выполнены индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками данного налога. В результате сумма доначисленных налогов составила 607 млн рублей, — рассказал Сафиуллин.

Глава управления подчеркнул, что налоговики продолжают работать по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

«Это результат безответственного отношения некоторых наших налогоплательщиков»

В заключение Марат Сафиуллин доложил о том, что всего на 1 июля задолженность в консолидированный бюджет республики составила 13,7 млрд рублей, что на 28% (+3,4 млрд рублей) больше, чем это было в аналогичный период прошлого года. При этом, задолженность по имущественным платежам физических лиц снижена на 14%, что в 1,8 раза больше чем в первом полугодии прошлого года. В целом, по соотношению должников к общему количеству налогоплательщиков, республика находится на первом месте в России (по Татарстану — 17%, по России — 32%).

— Если говорить о причинах возникновения долга, то в большинстве случаев это результат безответственного отношения некоторых наших налогоплательщиков к налоговой дисциплине в виде неуплаты текущих платежей и задолженности, возникшей по результатам контрольных мероприятий. Поручаю начальникам инспекций, в тесном взаимодействии с надзорными и правоохранительными органами, принять весь комплекс мер принудительного взыскания долгов, — заключил Марат Сафиуллин.

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