В Казани Ozon запустит проект по найму осужденных с мягким режимом наказания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани Ozon в скором времени начнет нанимать на работу осужденных с мягким режимом наказания. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Маркетплейс анонсировал новый социальный проект «Ozon без осуждения». В его рамках на работу начнут принимать только осужденных первый раз за преступления, по которым назначены принудительные работы.

Судимым предложат такую же работу, как и другим сотрудникам склада, — собирать заказы и обрабатывать возвраты. Сначала пилотный проект запустили на складе в Петербурге, где сейчас работают уже 150 осужденных, в дальнейшем проект расширят на Московскую область, Ростов и Казань.

В январе сообщалось, что «Ромекс» начинает строить третью очередь логистического центра Ozon в Зеленодольске. Под строительство отводится 10,3 гектара, площадь будущего здания — 45 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций, который вносит краснодарский девелопер в строительство оптово-распределительного центра, составляет 2,7 млрд рублей.

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Елизавета Пуншева