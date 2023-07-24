«Общественность должна знать»: в Казани судят экс-директора частной школы New School

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (подсудимые Краснов и Зиятдинова)

Сегодня Московский суд Казани приступил к рассмотрению дела экс-руководителей частной школы New School, их обвиняют в незаконном предпринимательстве с доходом 7,27 млн, а Краснова — еще и в аферах с ущербом свыше 7 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



На скамье подсудимых — бенефициар частной школы Артем Краснов, ныне занимающий пост замруководителя в республиканской Ассоциации дошкольных учреждений, а также экс-директор ЧОУ «Новая школа» Лилия Зиятдинова, которая теперь возглавляет отдел кадров в Казанском музколледже им. Аухадеева.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Краснов второй год находится под домашним арестом, его коллега — под подпиской о невыезде. Дело расследовали сотрудники УВД Казани, а утверждала прокуратура города.

На старте процесса адвокаты подсудимых ходатайствовали об удалении СМИ из зала, Краснов и Зиятдинова их поддержали, однако двое потерпевших и их представитель были категорически против. «Общественность должна знать», — обосновала свою позицию Елена Анисимова, которая заявила к подсудимым гражданский иск на 6 млн 321 тысячу рублей. Председательствующий по делу судья постановил — процесс будет открытым, однако видеосъемку на нем проводить нельзя.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В данный момент помощник прокурора Виктория Аюпова оглашает обвинительное заключение. Из него следует — на протяжении нескольких лет Краснов вводил родителей учеников в заблуждение, предъявляя лицензию на ведение образовательной деятельности ИП Хайруллина, который не имел никакого отношения к работе учебного заведения Краснова. По версии силовиков, в New School без лицензии оказывались услуги по программам дошкольного, начального, среднего и общего образования с извлечением дохода в общей сумме 7,2 млн рублей.

Также Краснову вменяют два эпизода мошенничества с ущербом свыше 7 млн рублей — эти средства бывшие инвесторы учебного заведения Анисимова и Гафиатуллина считают похищенными. По версии обвинения, им обещали доли в ООО «НС Интеллект» и дивиденды в будущем в обмен на денежные вложения, однако обещания были заведомо ложными.



В ответ на вопрос суда, признают ли они вину, подсудимые во мнениях разошлись. «Вину признаю частично», — сообщила Зиятдинова, которой вменяется лишь один эпизод — незаконное предпринимательство. «Не признаю в полном объеме», — заявил Краснов.



В процессе объявлен перерыв. На следующем заседании суд планирует начать допрос потерпевших и свидетелей.

Ирина Плотникова