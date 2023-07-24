Праздник «Я выбираю небо» в Казани пройдет без традиционного авиашоу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году ежегодный праздник «Я выбираю небо» в Казани пройдет без традиционного авиашоу. В Минпромторге Татарстана объяснили это «объективными причинами».



На празднике запланировано выступление российской группы «Любэ». На сцену также выйдут татарстанские артисты — «Казан егетлэре», победители и лауреаты фестиваля «Наше время — Безнең Заман», коллективы предприятий республики, лауреаты фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и так далее.

«Я выбираю небо» пройдет в столице Татарстана 4 августа на площадке у Центра семьи «Казан» с 18:00 до 22:00. На празднике организуют «Аллею профориентации», в которой примут участие вузы и сузы Татарстана, а также предприятия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Изначально сообщалось, что «Я выбираю небо» состоится 5 августа. Мероприятие проведут «в целях популяризации авиации и вовлечения молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения». Также праздник связан с 100-летием основания отечественной гражданской авиации и 90-летием основания Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.

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Татьяна Демина