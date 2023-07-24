МИД: Россия оставляет за собой право жестко ответить на атаку беспилотников на Москву и Крым
Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры в ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым, говорится в заявлении МИД РФ.
— Ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина... Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели.
В МИД отметили, что осуждают преступление и призывают международные организации дать ему надлежащую оценку.
В Минобороны России сообщили, что в Москве утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотникам. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА подавлены, в результате потерпели крушение, пострадавших нет.
Ночью 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по территории Крыма. Все они нейтрализованы. Никто не пострадал.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дополнительных поручений президента России Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не требуется, силовые структуры страны находятся в готовности.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым