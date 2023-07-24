Президент России написал статью для африканских СМИ о видении развития отношений

Президент России Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» перед вторым саммитом Россия — Африка и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27—28 июля.



В статье президент написал, что Москва придает предстоящему саммиту большое значение. Он остановился на истории отношений СССР и России со африканскими странами и отметил: Москва всегда придерживалась принципа «африканским проблемам — африканское решение» и поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета. Сейчас формируется новый, более справедливый многополярный миропорядок, в котором партнерство России и Африки имеет особо значение.

Президент в статье говорит о торгово-экономических отношениях и росте взаимного товарооборота России и Африки, уделяя отдельное внимание поставкам в Африку продовольствия и ситуация вокруг зерновой сделки. Владимир Путин подтвердил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что в России ожидается рекордный урожай.

Глава государства отметил, что Россия будет и дальше работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений, несмотря на оказываемое на нее санкционное давление.

В июле правительство России одобрило проект, предусматривающий взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для гуманитарной помощи африканским странам.



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Маргарита Головатенко