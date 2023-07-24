В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с 50 до 30 тысяч рублей, следует из поправок ко второму чтению законопроекта.



До этого поступало предложение установить штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Сейчас, согласно статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях, за неявку в военкомат в указанные время и место без уважительной причины предусмотрен штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на прошлой неделе одобрил поправки об увеличенных штрафах за неявку в военкомат по повестке с 3 тыс. до 40—50 тыс. рублей и за уклонение от медкомиссии — с 3 тыс. до 15—25 тыс. рублей. Предлагается ввести штрафы за неуведомление военкомата об изменении семейного положения, получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания — от 10 до 20 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко