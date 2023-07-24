Владимир Путин подписал закон для продажи на аукционах жилья, изъятого у коррупционеров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон для продажи на аукционах дорогого жилья, изъятого у коррупционеров.



Речь идет о жилье, рыночная стоимость которого превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на показатель средней цены одного «квадрата» жилья в соответствующем регионе.

Более дешевые квартиры будут передаваться в соцнаем через местные органы власти.

В июле закон приняли в окончательном чтении. Сейчас в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность государства.

В апреле в Приволжский райсуд Казани был направлен иск прокуратуры Татарстана об изъятии и обращении в доход государства шести объектов недвижимости и автомобиля чиновника Россельхознадзора. В надзорном ведомстве посчитали, что это имущество на сумму свыше 13 млн рублей приобретено на неподтвержденные доходы.

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Маргарита Головатенко