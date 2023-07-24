Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе

Президент России Владимир Путин подписал закон, на постоянной основе закрепляющий основное право граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам.



Норма будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года. Закон призван защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Заемщик на постоянной основе будет иметь право требовать от кредитора льготный период по займу до шести месяцев. Размер займа не должен превышать определенные правительством значения: для автокредитов — 1,6 миллиона рублей, для остальных — 450 тысяч рублей, а для кредитных карт — 150 тысяч рублей.

Кредитные каникулы предоставят, если доходы заемщика за последние два месяца снижались более чем на 30% в сравнении с его среднемесячным доходом за последний год. Обратиться за кредитными каникулами можно однократно в любой момент в течение времени действия кредитного договора.

Взять льготный период можно: при проживании заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), нарушении условий его жизнедеятельности и утрате им имущества в результате ЧС. В этих случаях обратиться к кредитору необходимо в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов.

Каникулы по потребительским кредитам вводились в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. Сначала право граждан на кредитные каникулы действовало до конца 2022 года, а позже его продлили и на 2023 год.

Государственная дума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтениях закон, предполагающий предоставление права на кредитные каникулы по потребительским кредитам на постоянной основе россиянам.



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Маргарита Головатенко