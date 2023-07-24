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Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе

13:55, 24.07.2023
Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, на постоянной основе закрепляющий основное право граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам.

Норма будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года. Закон призван защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Заемщик на постоянной основе будет иметь право требовать от кредитора льготный период по займу до шести месяцев. Размер займа не должен превышать определенные правительством значения: для автокредитов — 1,6 миллиона рублей, для остальных — 450 тысяч рублей, а для кредитных карт — 150 тысяч рублей.

Кредитные каникулы предоставят, если доходы заемщика за последние два месяца снижались более чем на 30% в сравнении с его среднемесячным доходом за последний год. Обратиться за кредитными каникулами можно однократно в любой момент в течение времени действия кредитного договора.

Взять льготный период можно: при проживании заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), нарушении условий его жизнедеятельности и утрате им имущества в результате ЧС. В этих случаях обратиться к кредитору необходимо в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов.

Каникулы по потребительским кредитам вводились в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. Сначала право граждан на кредитные каникулы действовало до конца 2022 года, а позже его продлили и на 2023 год.

Государственная дума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтениях закон, предполагающий предоставление права на кредитные каникулы по потребительским кредитам на постоянной основе россиянам.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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