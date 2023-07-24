Кремль: дополнительных поручений президента в связи с атаками БПЛА на Москву и Крым не требуется

Дополнительных поручений президента России Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не требуется, силовые структуры страны находятся в готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что все атаковавшие Москву беспилотники 24 июля были нейтрализованы. Принимаются все необходимые меры, пишет «Интерфакс».

Что касается Крыма, то после участившихся попыток атак украинских беспилотников все службы, обеспечивающие безопасность, начеку, тем более что опасность атак на Крымский мост сохраняется, заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал утверждения о попадании ВС России по собору в Одессе «абсолютной неправдой» и добавил, что объект разрушила ракета украинской ПВО.

В Минобороны России сообщили, что в Москве утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотникам. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА подавлены и потерпели крушение, пострадавших нет.

Ночью 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по территории Крыма. Все они нейтрализованы. Никто не пострадал.

Накануне в Минобороны России заявляли, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе стала зенитная ракета ВС Украины.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко