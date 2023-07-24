Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сетумерова

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы, сообщает ТАСС.

Цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Теперь у российского рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

С помощью платформы цифрового рубля можно будет совершать операции с новым денежным форматом. Оператором специальной информационной системы станет Банк России.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

В июле Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в России «не будут никого загонять» в цифровой рубль. В ЦБ рассчитывают, что россияне начнут пользоваться цифровым рублем. Набиуллина объяснила это тем, что для людей он будет «удобнее и дешевле».

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Маргарита Головатенко