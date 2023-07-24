В Татарстан после прохладной погоды придет жара до +35 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане вновь установится жаркая погода. По прогнозу Гидрометцентра республики, на этой неделе температуры воздуха будут достигать +34 градусов.

Во вторник, среду и четверг, 25—27 июля, в Татарстане по-прежнему ожидается дожди, грозы и сильный ветер порывами до 15—20 м/с. Начнется постепенное потепление. В ночь на вторник прогнозируется от +11 до +16 градусов, днем — от +23 до +28°С.

Ночные температуры в среду составят от +12 до +17 градусов, а днем повысятся до +25..+30°С. В четверг, 27 июля, ночью ожидается от +17 до +22 градусов, днем — от +29 до +34°С.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, жара сохранится — ожидается от +30 до +35 градусов. Локально возможны дожди и грозы.

В минувшие выходные дни в Татарстане установилась теплая погода. Местами прошли кратковременные дожди разной интенсивности, наблюдались грозы.

В понедельник, 24 июля, в Татарстане сохраняется неустойчивая погода. Временами наблюдаются грозовые дожди и кратковременные усиления ветра. В полдень воздух прогрелся до +26 градусов.

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Татьяна Демина