Стоимость нефти марки Brent поднялась до $82 впервые с 25 апреля

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже увеличилась до $82 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 25 апреля.

Кроме того, поднялись цены на сорт WTI, которая торговалась в пределах $78 за баррель.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В мае Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году на 8% — до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе. Цена нефти марки WTI прогнозировалась на уровне $73,62 за баррель в 2023 году и $69,47 за баррель в 2024 году.



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Айрат Назипов