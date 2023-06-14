Итоги дня: крупный пожар в жилом доме Казани, открытие ПМЭФ, беспилотники КАМАЗа на М-11
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 июня:
- В Казани в жилом доме №8/2 по ул. Чехова загорелась кровля. По данным МЧС, площадь пожара составила более 1 тысячи «квадратов». К его тушению привлекли 62 специалистов и 12 единиц техники. Жильцов дома эвакуировали, им предоставят временное жилье. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан
- В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылась деловая программа Петербургского международного экономического форума. Он пройдет с 14 по 17 июня. В нем участвуют представители более 130 стран, а также Татарстана, который представил цифровой стенд с IT-разработками.
- Президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны. Татарстан и еще ряд регионов включили в национальный проект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В стране создадут сеть работающих по принципу «одного окна» центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем.
- В Санкт-Петербурге с 679 км трассы М-11 «Нева» запустили три беспилотника на базе магистрального седельного тягача линейки пятого поколения КАМАЗ-54901 с коммерческими грузами. Внутри кабины находится водитель-испытатель, который контролирует процесс в автоматизированном режиме управления. В дальнейшем на трассе планируют запустить 12 беспилотных КАМАЗов.
- Власти Татарстана окажут новую единовременную финансовую поддержку жителям новых регионов России при регистрации юрлица или КФХ, а также при постановке на учет самозанятого и ИП. Выплата составит 145 тысяч рублей.
- Госдума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года. Решение принимается «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».
- В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий беременным право использовать парковки бесплатно в первый час стоянки. Депутаты инициировали введение специального опознавательного знака «Беременная» на машинах, чтобы предупредить опасные маневры других водителей.
- Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола. Он не коснется случаев, когда необходимо лечение аномалий у детей.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 106. Погибли 35 человек, в том числе один ребенок.
- Расходная часть бюджета Казани на текущий год за счет остатков средств бюджета на начало года увеличена на 399 млн рублей. Средства направят на благоустройство, общегородские мероприятия и разработку проектно-сметных документаций.
- ВТБ и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о развитии сотрудничества и дали старт строительству логистического комплекса имени Дэн Сяопина. В прямом эфире забита первая свая будущего терминала.
- Посол Южно-Африканской Республики в России Мзувукиле Макетука заявил, что его страна планирует открыть свои офисы в Казани и Екатеринбурге. В настоящее время государство представлена в Санкт-Петербурге и Владивостоке.
- Верховный суд Татарстана повторно оценит законность приговора по делу банкира Роберта Мусина о злоупотреблениях на 30 млрд рублей. Такое решение вынес 6-й кассационный суд общей юрисдикции, аннулировав апелляционное определение ВС республики от 16 ноября 2022 года.
- Исполком Иннополиса решил закрыть единственное городское кладбище для захоронений людей. Теперь для похорон гражданам придется ездить в Введенско-Слободское сельское поселение, которое находится на расстоянии 2,3 км. Детали — в материале «Реального времени».
- В Ново-Савиновском суде Казани стартовало рассмотрение уголовного дела экс-заведующей кассой филиала «Банка Казани» Светланы Астафьевой. Ее обвиняют в хищении 14,2 млн рублей, подмену которых на купюры банка приколов обнаружили в июне 2016-го. Почти шесть лет она находилась в федеральном розыске по заочному подозрению в краже, но под суд ее отдали за растрату.
- С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 2 464 пожара — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли в них 57 человек, различные травмы получили 90 граждан.
- Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Каир особенно интересуется финансовым аспектом, участием в торговле за национальные валюты или с помощью единой валюты объединения.
- По подозрению в получении взятки в Альметьевске задержали начальника пожарно-спасательной части Дениса Грезнева, сына главы районного управления МЧС. По данным источников, речь идет о сумме в 300 тысяч рублей, якобы полученной в сентябре-октябре прошлого года.
Ключевые события 476-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены.
- В течение суток подразделения ВСУ пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. С 4 июня они потеряли около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая военнослужащих, погибших в результате применения высокоточного оружия.
- На Времевском выступе у Макаровки отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. Уничтожены четыре украинских танка и семь боевых бронированных машин.
- У Пречистовки отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери украинских войск составили пять танков и пять боевых бронированных машин. Около н.п. Ровнополь, Левадное и совхоза «Октябрь» подразделениями российских войск подбито пять танков.
- За сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также боевую машину РСЗО «Град».
- На Купянском направлении около Синьковки, Берестового и Артемовка пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около н.п. Невское, Червоная Диброва, Терны, Торское, а также Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Акация». Нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 13 районах.
- Всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили: 442 самолета, 238 вертолетов, 4 605 беспилотников, 426 ЗРК, 9 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины РСЗО, 5 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 947 единиц автотехники.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым — российский регион и его никто не сможет арендовать. Так он прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который рассказал о якобы имевшей место договоренности между Москвой и Киевом об аренде полуострова.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров, а то, что информация о его гибели вброс, ему было известно с самого начала. По его словам, Делимханов специально «подлил масла в огонь», чтобы авторы фейка «поверили в свою сказку».
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаПромышленность Татарстан
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