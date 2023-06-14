Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста срочной службы до 21 года. На сегодняшний день это 18 лет.



Законопроект также предусматривает изменение верхнего предела призывного возраста. Его повысят с 27 лет до 30.

Нижний предел призывного возраста повышают «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования», сообщается на сайте Госдумы.

В проекте закона установлен переходный период до 2026 года. После его окончательного принятия и вступления в силу уже в следующем году призывной возраст будет установлен в пределах от 19 до 30 лет. В 2025 году он составит от 20 до 30 лет, а с начала 2026 года — от 21 года до 30 лет.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года в Госдуму внесли в марте 2023 года. В начале июня Комитет нижней палаты российского парламента по обороне рекомендовал принять его в первом чтении.



Напомним, поэтапно увеличить призывной возраст граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года. Предельный возраст призыва в армию, по его задумке, должны повысить до 30 лет.



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Татьяна Демина