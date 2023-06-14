В Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для беременных в первый час стоянки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий беременным право использовать парковки бесплатно в первый час стоянки, его внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым («Новые люди»).



Также предложено ввести специальный опознавательный знак «Беременная» на транспортных средствах, чтобы предупредить опасные маневры других водителей против этих транспортных средств.

Авторы законопроекта считают, что его принятие поможет в формировании «более заботливого отношения к беременным женщинам в обществе» и поспособствует созданию условий для поддержки семей и повышения рождаемости.

— Город должен заботиться о людях, а не создавать источники для стресса. Тем более если речь идет о будущих мамах. Мы внесли законопроект, чтобы сделать для беременных женщин бесплатным первый час парковки. Так они смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой в подвисающем приложении они опоздают в женскую консультацию, — приводит ТАСС слова Даванкова.

Первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк сообщил об отсутствии принципиальных возражений касательно идеи создания в России единого счета автомобилиста для оплаты парковок и штрафов. Он считает, что инициативу необходимо проработать.



Исполком Казани готовится законодательно ввести месячные и годовые тарифы на платные парковки в городе. В случае принятия постановления у казанцев появится возможность покупать парковочные места на месяц и даже на год. Сколько это стоит, выяснило «Реальное время». Стоимость будет зависеть от района. Но у автомобилистов есть возможность арендовать парковочное место сразу во всех районах города. В этом случае в месяц придется платить 25 514 рублей, а в год — 218 691 рубль. Проект не является окончательным вариантом постановления, подчеркивали в мэрии.

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Маргарита Головатенко