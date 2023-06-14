Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, сообщил посол РФ в арабской республике Георгий Борисенко:

— Оно [вступление] может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения.

По его словам, Каир особенно интересуется финансовым аспектом. Это участие в торговле за национальные валюты или с помощью единой валюты объединения. Присоединение к БРИКС предоставит Египту широкие политические и экономические возможности.



В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна готова стать частью сообщества стран БРИКС. Лидер Венесуэлы отметил, что БРИКС формирует новый мировой порядок. По его словам, в это объединение входят «могущественные страны». Также в мае Саудовская Аравия вела переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве девятого члена.

В январе сообщалось, что порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. По словам посла ЮАР в Москве Мзувукиле Макетуки, среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.



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Маргарита Головатенко