Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, сообщил посол РФ в арабской республике Георгий Борисенко:
— Оно [вступление] может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения.
По его словам, Каир особенно интересуется финансовым аспектом. Это участие в торговле за национальные валюты или с помощью единой валюты объединения. Присоединение к БРИКС предоставит Египту широкие политические и экономические возможности.
В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна готова стать частью сообщества стран БРИКС. Лидер Венесуэлы отметил, что БРИКС формирует новый мировой порядок. По его словам, в это объединение входят «могущественные страны». Также в мае Саудовская Аравия вела переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве девятого члена.
В январе сообщалось, что порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. По словам посла ЮАР в Москве Мзувукиле Макетуки, среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.
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