В Татарстане выросло число пожаров, но сократилось количество погибших в них

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 2 464 пожара — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по республике Максим Трущин.

Количество пожаров увеличилось в 33 из 45 муниципалитетов Татарстана. В Черемшанском районе их стало больше на 252% (с 17 до 60), в Новошешминском — на 233% (с 12 до 40), в Муслюмовском — на 140% (с 10 до 24), в Балтасинском районе — на 125% (с 8 до 18), а в Заинском — на 115% (с 38 до 82).



На пожарах с начала этого года погибли 57 татарстанцев. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Увеличение числа летальных исходов на пожарах зарегистрировали в этом году в 19 районах Татарстана. Так, например, в Пестречинском районе число погибших выросло на четыре, в Аксубаевском — на три, а в Алькеевском и Актанышском — на два. За аналогичный период 2022 года в этих муниципалитетах летальных случаев на пожарах не было.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Травмы различной степени тяжести на пожарах в Татарстане получили 90 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 14%



Напомним, на этой неделе в Набережных Челнах в поселке ЗЯБ на пожаре спасли четырех человек. В двухкомнатной квартире на девятом этаже в доме №11 по улице Комарова горели вещи на кухне и балконе, едкий дым распространился по подъезду.



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Татьяна Демина