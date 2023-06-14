Почем бронь от мобилизации? Начальнику пожарных Альметьевска предъявили взятку 300 тысяч

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (проводы мобилизованных в Татарстане)

По подозрению в получении взятки сегодня в Альметьевске задержали начальника пожарно-спасательной части Дениса Грезнева, сына главы районного управления МЧС. По данным источников «Реального времени», речь идет о сумме в 300 тысяч рублей, якобы полученной в сентябре — октябре 2022 года при посредничестве муниципального чиновника.



Задержание проводилось по материалам оперативной разработки сотрудников УФСБ по Татарстану. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе ведомства. В СК от комментариев пока воздерживаются.

Уголовное дело возбуждено сегодня в следственном отделе по городу Альметьевску.

Фото: realnoevremya.ru

По версии силовиков, начальник пожарно-спасательной части №15 получил взятку от жительницы района «за составление кадровых документов и общее продвижение при официальном трудоустройстве» двух родственников взяткодательницы в пожарно-спасательные части №15 и №32 альметьевского филиала Федеральной противопожарной службы с целью получения официальной брони от призыва на военную службу для участия в СВО в период частичной мобилизации.

Посредником этой взятке в СК считают начальника отдела торговли и потребительских услуг исполкома Альметьевского района Дамира Хабибуллина, уже арестованного по подозрению в аферах под видам сбора средств в помощь мобилизованным и их семьям. Адвокаты Хабибуллина сегодня сообщили «Реальному времени», что о новом деле их пока даже не информировали.