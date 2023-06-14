Почем бронь от мобилизации? Начальнику пожарных Альметьевска предъявили взятку 300 тысяч
По подозрению в получении взятки сегодня в Альметьевске задержали начальника пожарно-спасательной части Дениса Грезнева, сына главы районного управления МЧС. По данным источников «Реального времени», речь идет о сумме в 300 тысяч рублей, якобы полученной в сентябре — октябре 2022 года при посредничестве муниципального чиновника.
Задержание проводилось по материалам оперативной разработки сотрудников УФСБ по Татарстану. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе ведомства. В СК от комментариев пока воздерживаются.
Уголовное дело возбуждено сегодня в следственном отделе по городу Альметьевску.
По версии силовиков, начальник пожарно-спасательной части №15 получил взятку от жительницы района «за составление кадровых документов и общее продвижение при официальном трудоустройстве» двух родственников взяткодательницы в пожарно-спасательные части №15 и №32 альметьевского филиала Федеральной противопожарной службы с целью получения официальной брони от призыва на военную службу для участия в СВО в период частичной мобилизации.
Посредником этой взятке в СК считают начальника отдела торговли и потребительских услуг исполкома Альметьевского района Дамира Хабибуллина, уже арестованного по подозрению в аферах под видам сбора средств в помощь мобилизованным и их семьям. Адвокаты Хабибуллина сегодня сообщили «Реальному времени», что о новом деле их пока даже не информировали.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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