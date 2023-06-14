Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете смены пола

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола. Исключением являются врожденные аномалии у детей. Также, согласно проекту, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола сегодня утром.



В Государственную думу 30 мая внесли проект закона, который устанавливает полный запрет на проведение операций, направленных на смену пола. Авторами проекта стали практически 400 парламентариев.

Глава Минюста Константин Чуйченко в апреле отмечал, что с 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам и после этого около 190 браков.

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Елизавета Пуншева