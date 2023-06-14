ЮАР планирует открыть офис в Казани

Южно-Африканская Республика (ЮАР) планирует открыть офисы в Казани и Екатеринбурге, сообщил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука в интервью «Известиям».



Он отметил, что ЮАР сейчас представлена в Санкт-Петербурге и Владивостоке, но офисов в Центральной России не хватает.

— Мы открываем офис в Екатеринбурге — там будет наш почетный консул, а также планируем открыть офис в Казани, чтобы развивать торговлю и инвестиционное сотрудничество с этими регионами. Мы будем участвовать в ПМЭФ, а также в «Иннопроме» в Екатеринбурге, этот регион особенно важен для нас в силу схожих компетенций — мы могли бы сотрудничать в сфере разработки и добычи полезных ресурсов, их промышленном освоении, — указал Макетука.

По словам посла, ЮАР ожидает решения России по прямым рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга в Кейптаун и Йоханнесбург. Рассчитывается, что это поможет развитию туризма и торговли. О сроках пока нет информации.

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Маргарита Головатенко