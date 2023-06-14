Жильцам горящего дома на улице Чехова в Казани предоставят временное жилье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Временное жилье в Казани после пожара на улице Чехова готовы предоставить более сотни людей. Об этом сообщил глава Приволжского и Вахитовского районов Альберт Салихов.

— Маневренный фонд уже готов, мы готовы принять более ста человек. Сейчас едут автобусы, и всем желающим, кто не сможет найти себе места у родственников, у знакомых, мы найдем временное жилье, — подчеркнул он.

По словам Салихова, до утра жильцов в дом не пустят. На месте проведут обследование кровли.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он также сообщил, что жильцов пятого этажа заселят обратно только после ремонта кровли здания.

В Казани на улице Чехова горит крыша жилого дома №8/2. По словам очевидцев, возгорание началось с балкона на пятом этаже. Сейчас огонь перекинулся на площадь всей крыши.

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Елизавета Пуншева