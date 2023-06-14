В «Алабуге» забили первую сваю крупнейшего логистического комплекса в России имени Дэн Сяопина

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

Банк ВТБ и особая экономическая зона «Алабуга» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о развитии сотрудничества и дали старт строительству крупнейшего логистического комплекса в России имени Дэн Сяопина. В прямом эфире забита первая свая будущего терминала.

Подписи в соглашении о развитии сотрудничества поставили заместитель президента — председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и гендиректор «Алабуги» Тимур Шагивалеев. Документ предполагает участие банка в инвестиционных проектах на территории особой экономической зоны и т.д.

Валерий Лукьяненко заявил, что подписанное соглашение позволит оказать существенную поддержку в развитии территории «Алабуги», Татарстана и всей России. Тимур Шагивалеев с свою очередь напомнил, что в рамках проекта по созданию логистического комплекса с Китаем будут закольцованы контейнерные поставки и отправка грузов.

Между ВТБ и ОЭЗ «Алабуга» подписано несколько кредитных соглашений. Первое из них об открытии кредитной линии на 51,3 млрд рублей для строительства промышленных объектов в рамках стратегии перспективного развития до 2032 года заключено в августе 2022 года.

Второе соглашение о финансировании возведения логистического центра им. Дэн Сяопина и объектов инфраструктуры для индустриального парка «Этилен 600» подписано в апреле этого года. По нему до 2033 года предоставлено 56 млрд рублей.

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Татьяна Демина