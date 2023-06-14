Стартует суд над беглой завкассой из «Банка Казани» — вину в растрате 14 млн она не признает

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Ново-Савиновский суд Казани приступает к рассмотрению уголовного дела бывшей заведующей кассой филиала «Банка Казани» Светланы Астафьевой. Ее обвиняют в хищении 14,2 млн рублей, подмену которых на купюры банка приколов обнаружили в июне 2016-го. Почти шесть лет Астафьева провела в федеральном розыске по заочному подозрению в краже, но под суд ее отдали за растрату.



Несмотря на годы жизни в подполье, вину экс-сотрудница банка не признает. На следствии от дачи показаний она отказывалась. По данным «Реального времени», прокуратура утвердила обвинение по этому делу со второй попытки, в первый раз посчитала нужным вернуть дело на доследование.

Напомним, Светлана Астафьева исчезла вместе с мужем Юрием Спириным 16 июня 2016 года, и в тот же день в «Банке Казани» обнаружили недостачу. Инкассаторы доставили в хранилище запечатанную сумку с наличными из дополнительного офиса на улице Адоратского. Но при проверке денежных пачек в них обнаружили бутафорские купюры «банка приколов». 17 июня парочку объявили в федеральный розыск. У оперативников была информацией — перед загадочным исчезновением пропавшие переписали квартиру на сына, а вот свои паспорта в новую жизнь брать не стали.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

В бегах пропавшая сотрудница банка прожила почти шесть лет. Россию не покидала. В мае 2022-го она несколько раз засветилась на камерах у одного из храмов Санкт-Петербурга, где она подрабатывала и столовалась в трапезной вместе с мужем. Система распознавания лиц указала полицейским на возможное сходство с объявленной в розыск. Питерские опера поделились подозрениями с коллегами из Татарстана, и те выехали на задержание в северную столицу. Силовики вернули в Казань и Астафьеву, и Спирина. Первую суд отправил в СИЗО, второй получил статус свидетеля.



По обвинению в присвоении средств или растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) женщине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. На прошлом заседании райсуд продлил срок ее ареста.

Ожидается, что сегодня в суде будет оглашена версия обвинения.