Площадь пожара на улице Чехова в Казани составила 1,6 тысячи квадратных метров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани площадь пожара на улице Чехова, по предварительным данным, составила 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в тушении принимают участие 62 человека и 12 единиц техники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Информации по погибшим и пострадавшим нет.

Напомним, временное жилье в Казани после пожара на улице Чехова готовы предоставить более сотни людей. До утра жильцов в дом не пустят. На месте проведут обследование кровли.

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Елизавета Пуншева