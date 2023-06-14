Площадь пожара на улице Чехова в Казани составила 1,6 тысячи квадратных метров
В Казани площадь пожара на улице Чехова, по предварительным данным, составила 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что в тушении принимают участие 62 человека и 12 единиц техники.
Информации по погибшим и пострадавшим нет.
Напомним, временное жилье в Казани после пожара на улице Чехова готовы предоставить более сотни людей. До утра жильцов в дом не пустят. На месте проведут обследование кровли.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым