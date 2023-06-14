Татарстан представит на ПМЭФ-2023 цифровой стенд с IT-разработками

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев (архив)

Татарстан представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) цифровой стенд с IT-разработками. Об этом сообщили в Агентстве Инвестиционного развития республики.



Также на ПМЭФ-2023 КАМАЗ запустит движение беспилотников по трассе.

Петербургский международный экономический форум стартовал сегодня. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.



Форум ПМЭФ объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений.

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Маргарита Головатенко