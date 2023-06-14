Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилом многоквартирном доме в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Для координации действий экстренных служб на место происшествия выехали прокурор Казани Олег Дроздов и районный прокурор Олеся Соколова.

Прокуратура установит причины и обстоятельства возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан.

В Казани на улице Чехова горит крыша жилого дома №8/2. По словам очевидцев, возгорание началось с балкона на 5-м этаже. В итоге огонь перекинулся на площадь всей крыши.

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Елизавета Пуншева