В России от отравления суррогатным сидром пострадали 106 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России количество людей, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, увеличилось до 106. Среди них 5 детей, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Погибли от отравления суррогатным алкоголем 35 человек. Среди них один ребенок, пишет «РИА Новости».

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкирии, а также в Пермском крае.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Елизавета Пуншева