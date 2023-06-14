Расходы бюджета Казани увеличили на 399 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Расходная часть бюджета Казани на 2023 год за счет остатков средств бюджета на начало года увеличена на 399 млн рублей. Решение принято на XXIII внеочередной сессии Казгордумы.

Указанную сумму из городского бюджета выделят на благоустройство и общегородские мероприятия. Также ее часть направят на разработку проектно-сметных документаций.

Доходы и расходы бюджета Казани за счет дополнительных средств, выделенных Татарстаном, увеличены на 174 млн рублей. Средства потратят на содержание муниципальных учреждений и выплаты их работникам, обеспечение жильем молодых семей, установку дорожных знаков, дезинфекцию и противоэпидемические мероприятия и так далее.

В результате внесенных изменений, доходы бюджета Казани на текущий год запланированы в размере 38,193 млрд рублей, расходы — 42,761 млрд рублей. Дефицит оценивается в 4,568 млрд рублей. Покрыть его намерены за счет остатков средств бюджета на начало года.

Напомним, изначально доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год были утверждены в размере 37,8 миллиарда рублей. Большую часть средств — 31 миллиард — планировалось направить на социально-культурную сферу.



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Татьяна Демина