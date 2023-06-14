Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство России

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны, сообщается на сайте Кремля.

Перед правительством России поставлена задача «принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ» в целях «обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Для этого предлагается рассмотреть в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября, далее — раз в полгода.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России предложили создать Национальный центр управления беспилотниками. Рассчитывается, что это поможет упорядочить использование гражданских беспилотников. Производство гражданских беспилотников (БАС) в 2023 году составит более 6 тысяч. Данных за прошлый год как таковых не существует, потому что отрасль на тот момент еще не была настолько развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику.

В конце мая была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве, в ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника были поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В начале июня силы ПВО в Крыму, в том числе в Джанкое, сбили пять украинских беспилотников.

9 июня беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского. После падения беспилотника следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На улице Белинского ввели режим ЧС районного масштаба.

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Маргарита Головатенко