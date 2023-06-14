В Казани горит жилой дом на улице Чехова

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани на улице Чехова горит крыша жилого дома №8/2. Об этом «Реальному времени» сообщают очевидцы.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

По словам очевидцев, возгорание началось с балкона на 5-м этаже. Сейчас огонь перекинулся на площадь всей крыши.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Дым от пожара заметен с моста «Миллениум».

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного дома поступило в 18.35. Пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, передает корреспондент «Реального времени».

2 дня назад в многоквартирном доме по улице Хайдара Бигичева в Казани загорелась квартира. Отмечается, что загорелась квартира на 9-м этаже.

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Елизавета Пуншева, Дарья Пинегина