Жителям новых регионов России дадут почти по 150 тысяч рублей за регистрацию бизнеса в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Татарстана планируют оказать новую единовременную финансовую помощь жителям новых регионов России, выяснило «Реальное время». Согласно задумке, деньги будут выплачивать при государственной регистрации создаваемого юридического лица и крестьянского (фермерского) хозяйства, а также при постановке на учет в качестве самозанятого и ИП. Деньги положены тем, которые зарегистрированы по месту жительства на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях и тем, кто имел гражданство Украины или ДНР и ЛНР до 30 сентября 2022 года.

Выплата составит 145 100 рублей — при условии вложения гражданином на указанные цели собственных средств в размере не менее 5% от суммы, предусмотренных для реализации бизнес-плана. В случае создания двумя и более гражданами юридического лица — соответственно каждым из них в указанном размере.

В то же время республиканский Минтруд намерен предоставить новым жителям России услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности.



Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Это не первый раз, когда татарстанские власти оказывают финпомощь жителям новых регионов. В январе кабмин республики утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на человека получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию региона.



Тогда же Кабинет министров Татарстана принял порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилья для граждан Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место проживания. Размер выплаты рассчитывается как произведение норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и норматива обеспечения общей площадью жилого помещения, составляющего 33 квадратных метра для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра — для семей из двух человек и по 18 квадратных метров на одного человека — для семей из трех и более человек.

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Айрат Назипов