В Иннополисе закроют кладбище для захоронений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Иннополиса принял решение закрыть единственное городское кладбище для захоронений людей, выяснило «Реальное время». Теперь для похорон жителям придется ездить в соседнее сельское поселение. Примерное расстояние — 2,3 км. Почему было принято такое решение и где теперь хоронить людей — материал «Реального времени».

Для похорон выбрали новое место

Хоронить людей на городском кладбище в Иннополисе больше не будут. Правда, с одним исключением — допускается захоронение урн с прахом после кремации в родственную ограду. В остальных случаях будет введен полный запрет.

В ближайшее время на территории кладбища установят информационные стенды, где горожан предупредят о его закрытии, проинформируют о новом месте и об ответственности за несанкционированное захоронение.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Кладбище находится рядом с берегом реки Волга. Площадь земельного участка — 15 089 «квадратов». В исполкоме объяснили, что решение о закрытии было принято в связи с нахождением кладбища в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища.

Еще одной причиной закрытия кладбища стало заключение соглашения о взаимодействии в сфере похоронного дела на общественном кладбище Введенско-Слободского сельского поселения. Именно на нем теперь и будут хоронить жителей Иннополиса.

Само поселение расположено в Верхнеуслонском районе Татарстана. Площадь кладбища почти в два раза меньше — 8 653 «квадрата». Интересно, что расположено оно недалеко от Иннополиса. Расстояние от «старого» кладбища до «нового» составляет порядка 2,3 км.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

«Реальное время» отправило запрос в пресс-службу исполкома Иннополиса и в приемную главы Введенско-Слободского сельского поселения, при получении ответы будут опубликованы.



Согласно прайсу одной из компаний, которая занимается похоронами в Иннополисе, цены на ритуальные услуги в городе варьируются от 605 до 14 520 рублей. Например, за несколько сотен рублей можно заказать памятники с крестом и другие базовые надгробия. За памятники уровня «Премиум» придется раскошелиться на 4,5 тысячи рублей. Еще на 10 тысяч больше придется заплатить за услуги VIP.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Численность населения не успевает за планом

На прошлой неделе Иннополис отпраздновал свое 11-летие. Город был основан в 2012 году. Татарстанский населенный пункт, возводимый по примеру американской Кремниевой долины, должен был стать центром притяжения айтишников со всего мира.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Численность населения города к 2021 году должна была достигнуть 50 тысяч человек. Однако по состоянию на декабрь 2022 года в нем проживали лишь 7,6 тысячи человек (постоянно — около 5 тысяч). Планки хотя бы в 15 тысяч жителей власти Иннополиса надеются достичь только к 2025 году.

Отметим, что еще в январе 2022 года стало известно о проблеме с жильем в городе. Его попросту перестало хватать. Для урегулирования вопроса власти Татарстана одобрили начало строительства новых многоквартирных домов.



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Айрат Назипов