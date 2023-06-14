В Иннополисе закроют кладбище для захоронений
Исполком Иннополиса принял решение закрыть единственное городское кладбище для захоронений людей, выяснило «Реальное время». Теперь для похорон жителям придется ездить в соседнее сельское поселение. Примерное расстояние — 2,3 км. Почему было принято такое решение и где теперь хоронить людей — материал «Реального времени».
Для похорон выбрали новое место
Хоронить людей на городском кладбище в Иннополисе больше не будут. Правда, с одним исключением — допускается захоронение урн с прахом после кремации в родственную ограду. В остальных случаях будет введен полный запрет.
В ближайшее время на территории кладбища установят информационные стенды, где горожан предупредят о его закрытии, проинформируют о новом месте и об ответственности за несанкционированное захоронение.
Кладбище находится рядом с берегом реки Волга. Площадь земельного участка — 15 089 «квадратов». В исполкоме объяснили, что решение о закрытии было принято в связи с нахождением кладбища в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища.
Еще одной причиной закрытия кладбища стало заключение соглашения о взаимодействии в сфере похоронного дела на общественном кладбище Введенско-Слободского сельского поселения. Именно на нем теперь и будут хоронить жителей Иннополиса.
Само поселение расположено в Верхнеуслонском районе Татарстана. Площадь кладбища почти в два раза меньше — 8 653 «квадрата». Интересно, что расположено оно недалеко от Иннополиса. Расстояние от «старого» кладбища до «нового» составляет порядка 2,3 км.
«Реальное время» отправило запрос в пресс-службу исполкома Иннополиса и в приемную главы Введенско-Слободского сельского поселения, при получении ответы будут опубликованы.
Согласно прайсу одной из компаний, которая занимается похоронами в Иннополисе, цены на ритуальные услуги в городе варьируются от 605 до 14 520 рублей. Например, за несколько сотен рублей можно заказать памятники с крестом и другие базовые надгробия. За памятники уровня «Премиум» придется раскошелиться на 4,5 тысячи рублей. Еще на 10 тысяч больше придется заплатить за услуги VIP.
Численность населения не успевает за планом
На прошлой неделе Иннополис отпраздновал свое 11-летие. Город был основан в 2012 году. Татарстанский населенный пункт, возводимый по примеру американской Кремниевой долины, должен был стать центром притяжения айтишников со всего мира.
Численность населения города к 2021 году должна была достигнуть 50 тысяч человек. Однако по состоянию на декабрь 2022 года в нем проживали лишь 7,6 тысячи человек (постоянно — около 5 тысяч). Планки хотя бы в 15 тысяч жителей власти Иннополиса надеются достичь только к 2025 году.
Отметим, что еще в январе 2022 года стало известно о проблеме с жильем в городе. Его попросту перестало хватать. Для урегулирования вопроса власти Татарстана одобрили начало строительства новых многоквартирных домов.
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