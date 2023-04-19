Итоги дня: замедление инфляции в Татарстане, критерии ЛГБТ-пропаганды, трехступенчатая система образования
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 19 апреля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в telegram-канале видео с медведем, увиденным с борта вертолета при осмотре весенне-полевых работ в Кзыл-Юлдузском лесничестве Рыбно-Слободского района. Хищника можно встретить и в Агрызском, Зеленодольском, Мамадышском и Сабинском районах. Всего медведей в Татарстане насчитывается 25.
- Рустам Минниханов рассказал о наращивании объема выпуска Ту-214, собираемых на Казанском авиационном заводе. Планируется выйти на производство 10 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения до 20. В производство запустят параллельно несколько партий судов для обеспечения потребностей как государственных, так и коммерческих заказчиков.
- Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды, которые вступят в силу 1 сентября 2023 года. Под блокировку попадут сайты, на которых будут оправдывать отказ от традиционных отношений, и ресурсы с информацией, направленной на формирование положительного образа к смене пола человека.
- Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин сообщил, что балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова сняли с репертуара из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Театр решил отказаться от представления сразу после подписания соответствующего закона.
- В марте 2023 года годовая инфляция в Татарстане составила 1,91%. Это значительно меньше, чем в декабре (11,37%), в январе (11,55%) и феврале (10,74%). С начала года потребительские цен выросли на 1,6%, а по сравнению с февралем увеличились на 0,3%.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что введенные в 2022 году западные санкции в отношении России оказались за пределами даже самого пессимистичного сценария, но экономика выдержала. По ее словам, компании и россияне «в очередной раз продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам».
- Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил главам регионов России обращение с призывом сделать дни со 2 по 5 мая включительно выходными. В случае одобрения предложения, майские праздники продлятся с 1 по 9 мая.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о проведении Сабантуя. В селах и районных центрах региона, в том числе в городах республиканского значения, его отпразднуют 10—11 июня, в Набережных Челнах — 17 июня, а в Казани — 24 июня.
- МИД Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за ситуации с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Премьер-министр страны Дорин Речан призвал ограничить перемещение двух сотрудников посольства России после инцидента. Их лишат специальных пропусков в аэропорт Кишинева за «ненадлежащее поведение» во время приземления самолета с российской делегацией
- В МВД России разрешили водителям размещать на автомобильных стеклах портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках патриотической акции «Бессмертный полк». Размещение фотографий и другой информации о героях не будет считаться административным правонарушением.
- В России введут трехступенчатую систему образования: базовую, специализированную и аспирантуру. Первая ступень, со сроком обучения от четырех до шести лет, будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Вторая ступень будет длиться один-два года, третья — это аспирантура или адъюнктура.
- В Казани состоялась первая ярмарка комплексного оснащения объектов торговли и питания «МиР. Магазин и Ресторан». В МВЦ «Казань Экспо» отечественные производители представили свои технологии и разработки. В качестве партнеров к выставке привлекли около 100 компаний. Представили свои товары более 70 производителей техники по оснащению объектов торговли и питания.
- На реконструкцию биологических очистных сооружений канализации Казани из республиканского бюджета могут выделить дополнительные 993 миллиона рублей. Проект реализуется с 2021 года и выполнен лишь наполовину. Подробности — в материале «Реального времени».
- Инвестфонд Atrium European Real Estate продал российские активы — семь торговых центров Park House — краснодарскому девелоперу «Рамо-М». Речь идет о ТРК с общей площадью 420 тысяч кв. метров в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти.
- Минстрой России разрабатывает систему оценки рисков подорожания строительных материалов. В ней будут две зоны критерия: желтая, указывающая, что цены находятся в пределах инфляционных ожиданий, и красная.
- МЧС Татарстана провело для журналистов и блогеров республики блог-тур по защитным сооружениям гражданской обороны Казани. Одно из них — приспособленное углубленное помещение обычного жилого дома, а второе — настоящее укрытие на случай возможной угрозы со всеми необходимыми комплектующими.
- Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России рассылку электронных повесток военнообязанным гражданам могут протестировать в весенний призыв, но в таком случае их должны будут продублировать традиционным способом вручения. Юридической силы электронные повестки иметь не будут.
- Госдума приняла закон, направленный на увеличение налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств и на стимулирование производства высокотехнологичного оборудования. Максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, увеличиваются с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения европейских СМИ в якобы планах страны устроить диверсии на энергетических объектах Евросоюза. По его словам, они ошиблись в своих расследованиях, а их обвинения являются «беспочвенными».
- «Татар стало больше в Татарстане. Но их стало меньше в других регионах», — заявил раис республики Рустам Минниханов, комментируя результаты Всероссийской переписи населения. Почему так произошло, могут ответить только ученые и профильные специалисты, анализ уже ведется, добавил он.
Ключевые события 420-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин объяснил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных «надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют». Он обратил внимание, что обстановка требует того, чтобы они были на месте.
- Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в Керчи на объекте энергосистемы Крыма — был задержан гражданин России и Украины 1971 года рождения, у которого нашли и изъяли из дома самодельное взрывное устройство. Также обнаружена переписка с украинским спецслужбами, которые координировали его деятельность.
- Министерство коммерции КНР обвинило США в дезинформации после обвинений в поставках китайских беспилотников России. В Китае действуют строгие правила относительно экспорта дронов, согласно которым экспортируемым БПЛА нужно пройти проверку, что они будут использоваться в мирных целях.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Новоселовское, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое. Уничтожен склад боеприпасов 3-й украинской танковой бригады ВСУ, свыше 120 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевая машина РСЗО «Град».
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Невское, Червоная Диброва и Григоровка. Украинские войска потеряли до 75 военнослужащих и две боевые бронированные машины.
- На Донецком направлении освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ около н. п. Угледар, Павловка, Червоное, Малая Токмачка и Каменское. За сутки потери украинских войск на этих направлениях составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Около Змиевки ликвидирован склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
- Всего с начала спецоперации уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 776 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 732 танка и других боевых бронированных машин, 1 089 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 619 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 617 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях в Донбассе. Это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское направления.
- По данным СМИ, под Артемовском уничтожили участника поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Речь идет об украинском боевике Александре Станкове.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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