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В МВД разрешили россиянам клеить портреты участников Великой Отечественной войны на стекла машин

11:51, 19.04.2023 1
В МВД разрешили россиянам клеить портреты участников Великой Отечественной войны на стекла машин
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В МВД России разрешили водителям размещать на автомобильных стеклах портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках патриотической акции «Бессмертный полк». Как рассказала представитель ведомства Ирина Волк, размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности.

— Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны, — уточнила Волк.

Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В МВД добавили, что в этом году акция будет идти несколько дней до и после праздника День Победы.

Напомним, в этом году в России не будут проводить традиционное очное шествие «Бессмертный полк». Такое решение было принято из-за различных угроз.

В прошлом году в российской акции «Бессмертный полк», проходившей 9 мая, поучаствовали более 12 миллионов человек. Тогда шествие состоялось в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. В 2020 и 2021 годах акция проводилась в онлайн-формате.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Это по сути будет тонировкой авто. Тонировка запрещена правительством. Значит МВД не может самостоятельно так делать без соответствующего решения правительства России.
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