В Госдуме приняли закон об увеличении налоговых вычетов за лечение и обучение

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на увеличение налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств и на стимулирование производства высокотехнологичного оборудования.

Закон увеличивает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, с 50 до 110 тысяч рублей. По задумке депутатов, это поможет поддержать семьи с детьми.

Также будет увеличен размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и на покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет с 120 до 150 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Принятый закон также распространяет право на учет расходов по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом 1,5 при покупке российского высокотехнологичного оборудования.

Напомним, татарстанцам за первый квартал 2023 года вернули 1,8 млрд рублей в связи с заявлениями на налоговый вычет. В этом году Управление ФНС по Татарстану ожидает получить более 400 тысяч документов на вычет.

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Айрат Назипов