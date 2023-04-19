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Балет «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

17:36, 19.04.2023 3
Балет «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: wikipedia.org/Oleg Bkhambri

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова сняли с репертуара Государственного академического Большого театра, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

— Спектакль «Нуреев» снят с репертуара в связи с подписанным законом (...) где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей, — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Урина, театр принял решение о снятии спектакля сразу после того, как закон был подписан.

Балет «Нуреев» посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву, его премьера состоялась в декабре 2017 года.

Законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения 5 декабря 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Ну тогда и памятник ему надо убирать у оперного театра.
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  • Анонимно 19 апр
    Памятник убрать обязательно , там он и стоит символично с заднепроходного входа .
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  • Анонимно 19 апр
    В театры сейчас немного людей ходят, а вот ТВ еще многие смотрят и их дети тоже. На телеканалах, кроме новостей, много доброго и вечного? Когда-то давно и классический балет показывали.
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