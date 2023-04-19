Балет «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова сняли с репертуара Государственного академического Большого театра, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.



— Спектакль «Нуреев» снят с репертуара в связи с подписанным законом (...) где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей, — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Урина, театр принял решение о снятии спектакля сразу после того, как закон был подписан.

Балет «Нуреев» посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву, его премьера состоялась в декабре 2017 года.

Законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения 5 декабря 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.

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Маргарита Головатенко