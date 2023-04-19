Дмитрий Песков отреагировал на обвинение России в планировании диверсий на объектах Евросоюза

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения европейских СМИ в якобы планах РФ устроить диверсии на энергетических объектах Евросоюза. Его слова приводит RT.

— Эти средства массовой информации упомянутых стран, они ошиблись в своем расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию, — отреагировал он.

Представитель Кремля призвал западные страны уделять больше внимания расследованию терактов на «Северных потоках».

Фото: gazprom.ru

27 марта СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако Дании, ФРГ и Швеции так или иначе придется отчитаться перед ним о ходе и результатах своих расследований, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом же заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.



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Айрат Назипов