Министр промышленности Марий Эл: «Татарстан у нас передовой»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани прошла первая ярмарка комплексного оснащения объектов торговли и питания «МиР. Магазин и Ресторан». В МВЦ «Казань Экспо» отечественные производители представили свои технологии и разработки. На открытии выставки присутствовали министр промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл Станислав Крылов и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— Это как раз та выставка, где могут собраться все покупатели, производители, потребители и в одном месте выбрать для себя любую технологию, любое оборудование, любую технику. Мы сейчас прошли по выставке, посмотрели, что тут представлены не только республиканские производители Татарстана и Марий Эл. Тут собрался весь Советский Союз: и представители Узбекистана, и представители стран не только СНГ, но и Италии, Китая. Такие мероприятия нужны. Это как раз, еще раз повторюсь, двигатель всей нашей торговли, — подчеркнул Коробченко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В качестве партнеров к выставке привлекли около 100 компаний. Представили свои товары более 70 производителей техники по оснащению объектов торговли и питания.

— Порадовало то, что наши производители, которые представили свою экспозицию, свое оборудование, ничем не хуже зарубежных аналогов. Сейчас в условиях импортозамещения кто-то уходит с рынка, накладывает санкции. Этот рынок сразу занимают наши отечественные товаропроизводители <...> Татарстан в этом плане у нас передовой, и мы вместе с коллегами с удовольствием участвуем в этой выставке, представляем оборудование здесь, — отметил министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Станислав Крылов.

Первая Международная ярмарка «МиР» проходит с 17 по 20 апреля. 17-го и 18-го числа участники посетили промышленные площадки трех соседствующих республик: Чувашии, Марий Эл и Татарстана. 19 и 20 апреля в Казани свои стенды развернули заводы-производители России, Европы, Азии. Кроме того, в рамках мероприятия проходят семинары, панельные сессии и тематические встречи по поддержке и развитию бизнеса.

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Елизавета Пуншева