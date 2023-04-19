Рост цен в Татарстане сократился в пять раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте 2023 года годовая инфляция в Татарстане составила 1,91%. Это значительно меньше, чем декабре (11,37%), в январе (11,55%) и феврале (10,74%), выяснило «Реальное время» изучив данные за первые три месяца текущего года.

С начала 2023 года потребительские цены в республике выросли на 1,6%. По сравнению с февралем они увеличились на 0,3%.

Заметнее всего с марта прошлого года в Татарстане подорожали услуги — на 6,6%. С начала года рост цен составил 3,22%, а по сравнению с февралем этого года — 1,01%.

В марте на 2,74% в годовом выражении в регионе подорожали продовольственные товары. С начала года цены выросли на 2,06%, а по сравнению с февралем они почти не изменились (+0,03%).

При этом плодоовощная продукция в республике в марте 2023 года оказалась дешевле. Годовая дефляция составила 7,44%, подсчитали в Татарстанстате. При этом с начала года потребительские цены подскочили на 20,28%, а по отношению к февралю они выросли на 0,36%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В годовом выражении в марте 2023 года снизились цены и на непродовольственные товары — на 1,56%. С начала года и по сравнению с предыдущим месяцем они незаметно, но все же выросли — на 0,15% и 0,06% соответственно.

Базовый индекс потребительских цен в марте 2023 года составил 1,29% в годовом выражении и 0,27% в месячном, сообщает Татарстанстат. Для сравнения, в феврале он составлял 2,08% и 0,12% соответственно. Показатель исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.



Напомним, согласно данным официальной статистики, за 2022 год потребительские цены в Татарстане по отношению к январю—декабрю 2021-го увеличились на 14,05%. Продовольственные товары подорожали на 16,31%, непродовольственные — на 14,65%, а услуги — на 10,24%.



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Татьяна Демина